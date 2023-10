Que esse “sim” seja para a vida toda

O evento, que uniu casais, reafirmou a importância do compromisso civil, mesmo para aqueles que enfrentam dificuldades econômicas.

Ao todo, 23 noivas, cuidadosamente maquiadas e vestidas com elegância, aguardavam ansiosamente pelo seu grande dia. Os noivos não ficaram para trás, exibindo a mesma sofisticação que o momento requeria. O sol emoldurava o parque, conferindo um toque especial à cerimônia.

O projeto do vereador Moisés Fontoura, o Casamento Coletivo, é uma iniciativa louvável que oferece a oportunidade de união civil para casais que, de outra forma, não teriam condições de arcar com as despesas cartoriais. Fontoura destacou a relevância do evento, proporcionando a esses casais a chance de oficializar seu relacionamento sem qualquer custo, graças ao suporte do Cartório de Registro Civil, que processou a documentação gratuitamente.

A festividade foi embalada pelos acordes da Banda da Guarnição do 10º BELog, criando um ambiente emocionante. Cada rosto na multidão refletia o significado do momento, enquanto os padrinhos e familiares assistiam com carinho à realização do sonho de cada casal.

Infelizmente, dois casais não puderam comparecer ao evento. Adilson Macedo Machado e Mirian Miranda Stangherlin enfrentaram a ausência devido a um acidente automobilístico envolvendo a filha de Mirian, Larissa Stangherlin, que está se recuperando de uma cirurgia. Além disso, por motivos de saúde, o casal Osmar Pillar Pires e Elaine Conceição Oviedo Maier também não pôde participar.

O Casamento Coletivo de Alegrete não apenas celebrou o amor e a união, mas também evidenciou a solidariedade e o cuidado da comunidade, mostrando que todos merecem a oportunidade de oficializar seu compromisso, independentemente das circunstâncias econômicas.

Fotos Ana Fernandes e Renan Irizaga