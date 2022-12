Chapéu Preto recebe visita de professora depois de seis décadas

O artista estava trabalhando em seu ateliê na mais nova obra “Noel Guarani”, o saci perere dos pampas, obra esta que terá 8 toneladas de concreto, quando um carro parou em frente a sua casa.

Era a professora e ex-diretora da escola Gaspar Martins, Nancy Sejanes Cezimbra, que por 16 anos conviveu e partilhou vivências na comunidade escolar. “A palavra é gratidão à professora de toda minha vida”, descreveu o artista na redação do PAT sobre a visita que o deixou muito emocionado.

Também pudera, Dona Nancy aos 90 anos é natural de Santana do Livramento e reside em Gramado. Logo que manifestou o desejo de rever o famoso aluno, os filhos, um dentista e outro advogado, atenderam o pedido da mãe e se deslocaram até a 3ª Capital Farroupilha.

“Sei que tem muitos familiares dela aqui. Dona Nancy minha professora, esposa do Senhor Caquinho, por 16 anos diretora do Gaspar Martins. Muitos por certo ouvirão essa mensagem. Me sinto muito honrado por essa nobre visita. Um beijo no coração, deste peão do Rio Grande, a todos que me visitaram ao longo deste 2022”, frisou Derli.