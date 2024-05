Em meio a situação de calamidade, fim de semana será de tempo firme em Alegrete

Share on Email

Alegrete foi atingido por fortes chuvas nessa semana. Esse volume de precipitações causou diversos alagamentos e centenas de pessoas desabrigadas no Município. O fim de semana terá variação entre tempo seco e nublado, em compensação, a chuva deve dar uma trégua na Terceira Capital Farroupilha.

Neste sábado (4), o dia começa com temperatura amena, 10ºC e máxima não sobe muito, 21ºC ao longo do dia. Segundo o site meteorológico, Climatempo, não há previsão de chuva para o dia, porém, uma massa de frio, deve chegar nos próximos dias no Município.

Já, no domingo, não há previsão de chuva novamente. O dia começa com 11ºC e máxima atinge os 23ºC no período da tarde. Segunda-feira, o padrão se repete, frio ao amanhecer, 12ºC e a tarde a temperatura sobe, 26ºC.