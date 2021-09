Share on Email

A DharmaCor é a mais nova clínica médica de Alegrete. Especializada na prevenção e tratamento das doenças cardiológicas, oferece consultas e exames como Eletrocardiograma de Repouso e Esforço, Mapeamento da Pressão Arterial e Eletrocardiograma 24 Hs( Holter), Ecocardiograma Fetal e Adulto, Ecodoppler de carótidas e Mapeamento 24 horas da Pressão – MAPA.

Prezando pela longevidade, a prevenção de doenças e consequentemente uma vida saudável, a cardiologista Dra. Ivana Teixeira, conta com profissionais na área nutricional – Dra. Juliana Pereira, Clínica Médica – Dra Anabel Zago, neurologia – Dr Maurizio Padoim e cirurgia cardíaca – Dr Ricardo Riet.

DharmaCor equipe de profissionais qualificados

A mais nova profissional a integrar a equipe DharmaCor em Clínica Médica é a Dra. Anabel Zago Serina. Atualmente ela trabalha na empresa Marfrig, como Médica do Trabalho e plantonista da UPA. Agora, a Dra. Anabel presta serviços médicos na DharmaCor, o mais novo conceito em longevidade e prevenção cardiológica.

Na DharmaCor, Dra. Anabel vai atender diariamente na clínica

A Dra. Anabel é formada pela Fundação Barceló em 2015 na Argentina tem título de revalidação pela UFSM em 2016. Mantendo se atualizada, cursos como o ACLS( Suporte Avançado de Vida em Cardiologia ) e ATLS ( Suporte de Vida Avançada ao Trauma ).

É reconhecida pelo seu trabalho no ambulatório da Santa Casa, de onde saiu recentemente para se dedicar à Medicina do Trabalho e dar início ao projeto do consultório onde poderá se dedicar de forma mais abrangente a seus pacientes.

Dra. Anabel Zago Serina.

Na DhamaCor, a Dra. Anabel prestará um atendimento humanizado, no qual visa a prevenção de doenças para uma longevidade saudável.

Com experiência em Medicina da Família, a profissional médica atende diariamente das 14 às 18hs.

A DhamaCor fica na Gaspar Martins 457. Agende sua consulta pelo telefone 3421-1513.