Mulher suspeita que filha e sogra sejam responsáveis por ameaças aos filhos menores

Segundo informações da vítima, ela é casada há nove anos com o atual companheiro e tem uma filha de 12 anos que é de um relacionamento anterior. A menina, está residindo com a avó.

Porém, a mulher suspeita da primogênita e da idosa, pois em outras oportunidades a filha teria ameaçado os filhos mais novos com uma faca e também teria administrado medicamentos nas crianças alegando que eles deveriam engolir pois seria uma “bala”. Todos os desentendimentos familiares indicam que a dupla possa ser responsável pelos ataques que a família vem recebendo de pessoas que desconhecem. Apenas chegam em frente à residência, ofendem a família e ameaçam colocar fogo na casa. Temerosos pela integridade física de todos, a mulher resolveu procurar a DP. Atualmente ela reside no bairro Progresso com o companheiro e pai dos filhos menores.