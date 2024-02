Dra. Nívia filia-se ao PSB e oxigena o cenário político de Alegrete

Com a filiação da Dra. Nívia Souza ao PSB-40, médica e ex-vereadora por duas vezes, à época no então MDB, o cenário político de Alegrete apresenta novas alternativas para o ano eleitoral em que a comunidade vai escolher prefeito e vereadores pelo período de mais quatro anos a partir de 2025.

Márcio Zinelli, presidente do partido em Alegrete, destaca a história e o serviço da Dra. Nívia à comunidade, tanto como profissional de Medicina quanto como cidadã. Nosso partido conta com nomes expressivos de profissionais e outros da nossa comunidade. “Política se faz em tudo que vivemos no dia a dia e acreditamos que, com pessoas capacitadas, vamos avançar.” A definição das pretensões a cargos eletivos ainda não foi indicada pelo partido, que sabe que o nome da mais nova filiada é forte e com currículo para boas disputas.

O vereador Anilton Oliveira do Partido Trabalhadores e pré-candidato a prefeito, adiantou que conta com o apoio dos partidos da Federação (PCB, PV) e aqui em Alegrete temos o apoio do PSB. Ele comentou que há indicativos em tratativas, desde o ano passado, de que a médica alegretense integre a chapa majoritária.