Veterinário da Saúde alerta para os cuidados aos que tiverem contato com a água da enchente

Depois que a água baixa, as comunidades e pessoas atingidas pela enchente, em Alegrete, devem ter outros cuidados. O alerta vem do Médico Veterinário, Paulo Renato Gonçalves da Secretaria da Saúde do Município. Ele diz que as pessoas devem ter cuidados com a higienização das casas com água sanitária. -É preciso estar atento a animais peçonhentos como cobras, aranhas, escorpiões assim como objetos pontiagudos como vidros, latas, tábuas com pregos que podem ter sido levados pela água para onde as pessoas residem.

E para os que ficaram expostos ou tiveram contato com água da enchente os cuidados são em relação a leptospirose, verminoses e hepatite. No caso da leptospirose, o Veterinário diz que os sintomas são: febre, dor nas panturilhas de três a sete dias após o contato com a água. Quem tiver alguns destes sintomas deve procurar um médico, cita.