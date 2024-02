Decisão unânime: Carnaval de Rua confirmado para Alegrete em 2024

O prazo estipulado é de 90 dias para que a maior festa popular seja realizada na Avenida Inácio Campos de Menezes, Zona Leste de Alegrete. O Carnaval de Alegrete está confirmado para os dias 10 e 11 de maio.

Um dia após a reunião no plenário da Câmara de Vereadores, na noite de quinta-feira(8), com a presença do prefeito em exercício, Jesse Trindade, o presidente da Assercal Rafael Faraco, representantes de escolas de samba, Brigada Militar, Polícia Civil e Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça Gabriel Munhóz, sem resolutividade, uma nova discussão foi promovida pelo gabinete do vereador Anilton Oliveira e resultou no anúncio da decisão.

Entre os participantes estava o ex-presidente da Assercal, Vilson Vaucher, representando a Imperatriz Praça Nova. Vaucher enfatizou os esforços empreendidos, destacando a venda antecipada de camarotes como prova do compromisso das escolas. Ele ressaltou a importância do compromisso assumido por todas as agremiações e autoridades municipais para viabilizar a realização do Carnaval.

A representante da Escola Canudos, Jeoceana Teixeira Neves, afirmou que vai discutir com os integrantes da escola e está empenhada em viabilizar sua participação, buscando resolver questões internas para garantir sua presença no evento. Com isso, a previsão é que seis escolas participem do Carnaval nos dias 10 e 11 de maio, aproveitando o feriado do Dia das Mães para atrair um público diversificado à cidade.

Em relação aos recursos necessários, um valor de aproximadamente trezentos e noventa mil reais será necessário para toda a infraestrutura do evento. A Prefeitura de Alegrete, por meio de um Projeto, poderá liberar os recursos, como foi destacado durante uma outra reunião na Câmara de Vereadores. Garantindo, assim, o custeio da infraestrutura, não sendo repassado valores para a Assercal ou as escolas. Os recursos provenientes da venda de ingressos serão distribuídos entre as escolas participantes, incluindo o pagamento à empresa responsável pela reforma dos camarotes definitivos.

Estavam presentes os representantes das escolas, Nós os Ritmistas, Mocidade Independente Cidade Alta(MICA), Rosas de Ouro, Por do Sol, Canudos e Imperatriz Praça Nova.