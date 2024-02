Homem vive um grande drama depois de contato com mulher de site de “acompanhantes”

Share on Email

Tudo começou quando ele foi solicitado por um colega de trabalho a obter informações sobre os serviços oferecidos pelo site. Ao fazer contato por meio do WhatsApp, a intenção era apenas obter o valor do programa.

No entanto, após receber a resposta de que o serviço custaria R$ 200, ele decidiu desistir da transação. Para sua surpresa, a mulher contatada começou a cobrar-lhe indenização, alegando possuir os dados do comunicante obtidos por intermédio do próprio WhatsApp. Afirmando ter acesso ao nome e outros detalhes pessoais, a acusada passou a extorquir dinheiro da vítima para não revelar nada à sua esposa e família.

O homem relata que a extorsão já ultrapassou os R$ 650, e a mulher continuou a exigir mais dinheiro.

Quando o dinheiro da vítima se esgotou e ele tentou encerrar a situação, a esposa recebeu prints das conversas e isso colocou em risco o seu casamento, podendo levar até mesmo à separação.

O homem ressalta que não conhece a a mulher pessoalmente, mas deseja que a situação seja resolvida e que seja feita justiça.