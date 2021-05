Duas chapas concorrem à direção do 19º Núcleo do Cpers em Alegrete

Compartilhe















A eleição para escolher a direção do 19º Núcleo do Cpers- Sindicato com sede Alegrete é que integra professores e funcionários de Alegrete, Manoel Viana e São Francisco de Assis.

As eleições serão dias 26, 27 e 28 de maio e podem votar todos os professores e funcionários associados. Como ainda estamos em pandemia e mesmo com a flexibilização de vários serviços, as eleições serão on line, disse Ana Marta Félix. Podem votar pelo celular, computador a partir das 8h do dia 26 de maio até as 22h do dia 28.

Neste dia 18, o 19º Núcleo do Cpers reabre em Alegrete com todos os cuidados exigidos pelos protocolos.

Duas chapas concorrem ao Sindicato de Alegrete, a chapa 1 e a chapa 4

Chapa 1 | NOVO RUMO

Diretor(a) Geral Rosa- Maria Agustini Dotta

Vice-Diretor(a) Geral- Ana Marta Félix Barbosa

Secretário(a)- Quelen Simone Pereira de Souza

Tesoureiro(a)- Sione Maria Das Graças Rodrigues Medeirtos

Diretor(a) Núcleo – 01 Eric Gediel Vargas

Diretor(a) Núcleo – 02 César Augusto Aquino Recoba

Diretor(a) Núcleo – 03 Rosângela Mendonça Franco

Diretor(a) Núcleo – 04 Margarete Ayres Machado (São Francisco)

Diretor(a) Núcleo – 05 Paulo Ariosto Rodrigues Dutra

Chapa 4 | O CPERS QUE QUEREMOS

Diretor(a) Geral- Pedro Luis Fagundes do Amaral

Vice-Diretor(a)- Geral Rosane Teresinha Durlo Grisa

Secretário(a)- Ana Lucia Silva Vargas

Tesoureiro(a)- Izabel Cristina Ferreira Vieira

Diretor(a) Núcleo – 01 Ana Batriz Antunes Rezende Tolfo

Diretor(a) Núcleo – 02 Danilo Gomes Couto

Diretor(a) Núcleo – 03 Anegela Lenhnhart Zinelli Borin

Diretor(a) Núcleo – 04 Maririana Vargsa Ferreira

Diretor(a) Núcleo – 05 Jaqueline Saldanha Paiva

Vera Soares Pedroso