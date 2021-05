Ciclista alegretense é o 4º na elite da Copa Soul em Canela

Compartilhe















O ciclista alegretense Sérgio Soares Cruz, esteve participando neste último domingo (16), da abertura da Copa Soul RS na cidade serrana de Canela.

A prova cumpriu todos os protocolos do distanciamento social, adotados conforme as determinações dos decretos vigentes no intuito de garantir a máxima segurança possível aos participantes do desafio.

A Copa Soul RS 2021, foi dividida em quatro etapas válidas para o Ranking e que estão pré-definidas. A direção da Copa havia cancelado a etapa Monte Paschoal.

A 2ª etapa denominada Hortências, foi no estilo maratona e reuniu centenas de ciclistas na cidade de Canela. O alegretense que é radicado em Caxias do Sul, integra a equipe São João Ciclismo finalizou na 4ª colocação entre atletas da elite da Copa Soul Gaúcha.

“Um ritmo forte do início ao fim. Usei a prova para pegar ritmo e consegui chegar entre os melhores”, avaliou Cruz. O ciclista cronometrou 2 horas 39 minutos para o percurso de 60 km, feito em duas voltas num trajeto de tirar o fôlego entre as matas e uma altimetria de 1800 metros. O campeão em Canela foi Cristian Lazzari, o ciclista de Garibaldi imprimiu um ritmo e chegou com folga. Em 2 horas e 22 minutos cumpriu o trajeto com 13 minutos a frente do segundo colocado representante de Garibaldi Rafael Mendes/Up Bike Store.

O alegretense chegou atrás do companheiro de equipe, o pedritense Marcelo Bedlin Leon, 3º colocado com o tempo de 2 horas 36 minutos. Sérgio está focado nas 4 principais provas internacionais que acontecem no Brasil este ano. O objetivo do alegretense é somar pontos que possibilitem sua participação no Mundial Master que acontece na Argentina em 2022.

“A carga de treinos é em função do brasileiro. Preciso sair bem lá para me credenciar ao mundial master. Vou usar essas provas regionais como preparação”, destacou o ciclista.

A Copa Soul Rs prossegue no dia 22 de agosto com etapa Maria Fumaça na cidade de Carlos Barbosa. O evento tem como principal objetivo o incentivo ao uso da bicicleta na prática esportiva, seja ela competindo ou à passeio.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução