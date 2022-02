Duas mortes pela Covid-19 e 43 casos positivos nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (24/02) foram registrados 43 casos positivos, 27 mulheres e 16 homens, com idades entre 05 e 77 anos. Foram registrados 07 recuperados.

Há 06 alegretenses com Covid-19 internados na Santa Casa de Alegrete, 02 no Hospital de Campanha e 04 na UTI adulta e 01 Vianense no hospital de campanha.

Motorista dorme ao volante e sofre acidente na 377



Atualmente são 18.377 casos confirmados e 17.627 recuperados. Há 430 casos ativos no Município.

Houve registro de dois óbitos, uma mulher com 83 anos e com duas doses da vacina e uma mulher com 71 anos e com dose de reforço da vacina, ambos acontecidos em outras cidades, até a data de hoje temos registrados 320 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 51.421 testes, sendo 33.044 negativos, 18.377 positivos e há 04 pessoas aguardando resultados de exames.