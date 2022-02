Corredores de Alegrete se dão bem na Meia do Interior em São Marcos

A tradicional prova é disputada na localidade do 5º Distrito de São Marcos, a 35km da cidade.

Uma prova com caráter diferenciado das demais provas de corrida de rua, por se tratar de uma Prova de Revezamento de 21km, onde atletas em duplas percorrem 10.500m cada.

Diversas categorias fazem parte da prova: Duplas Masculinas, Duplas Femininas e Duplas Mistas, cada uma com subcategorias. Além das duplas a prova contou com categoria Solo Masculino e Feminino.

largada em São Marcos

Três alegretenses fizeram bonito na prova. O atleta Diogo Torres conseguiu chegar na 6ª posição na geral solo. Na categoria de 23 a 30 anos, Torres foi vice-campeão com o tempo de 1 hora 31 minutos nos 21km.

Diogo fez uma baita prova Alegretenses se deram bem em São Marcos

Na categoria veteranos, o alegretense Fábio Bilher deu show. O atleta foi o campeão na categoria para corredores acima dos 60 anos. Seu Fábio fez os 21km em 2 horas e 5 minutos.

Fábio Bilher soberano nos 60 anos Seu Fábio campeão nos 21km

Outro bom resultado coube ao alegretense Alexandre dos Santos Batista. Ele conseguiu um Top15 na categoria elite da prova com o tempo de 1 hora e 45 minutos de prova.

Alexandre ficou satisfeito com seu desempenho nos 21km

Nesta edição participaram 140 Atletas, sendo 45 Duplas e 50 atletas Solo.

Pelo quinto ano consecutivo a prova foi realizada em São Marcos, local que oferece diversos tipos de terreno onde a prova é realizada: Asfalto, terreno arenoso, estrada de chão e paralelepípedos.

O que torna a prova ainda mais especial, pois exige dos atletas um preparo diferente do dia a dia, destaca o professor e organizador Emerson Bachi.

Participaram além dos atletas de Alegrete, representantes de Uruguaiana, São Borja, Maçambará, Artigas/Uruguai.

Nesta edição duas duplas mistas subiram ao pódio geral da prova, fato que só aconteceu na primeira edição em 2016, com uma dupla mista na 3º colocação. Algo positivo a se destacar, considera Bachi.

A próxima edição está prevista para acontecer em 19 de fevereiro de 2023.

Subiram ao pódio na classificação Geral da Prova:

Geral DUPLAS 21K

1º Vilmar Pavan e Luiz Eduardo Verdejo Goni

2º Miguel Emilio da Trindade Lopes e Dioser Ricardo Gorges

3º Leomar Vieira Nold e Ezequiel da Silva – São Borja

4º Carlos Chaves e Eliziane Marasca Noro

5º Ricardo da Fonseca de Freitas e Alessandra Padilha.

Fotos: Roberto Photos e reprodução

Masculino 21K SOLO

1º Jordão Goulart Serpa

2º Rodolfo Vasquez – Artigas/Uruguai

3º Hércules do Amaral Reis

4º Darlon José Oliveira

5º Felipe Muller Machado

Feminino 21K SOLO

1º Alessandra Altermann

2º Evelin Silveira Bombonatto

3º Mirela Rita da Silva

4º Simone Moreira

5º Taize Magalhães Fredo da Silva