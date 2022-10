Duas novas rotatórias serão implantadas na Assis Brasil e Bento Manoel permanece em mão dupla

Atenção motoristas!

As mudanças no trânsito de Alegrete estão auxiliando para o fluxo dos veículos, desta forma, ficou evidente que a implementação das rotatórias proporciona um trânsito menos congestionado.

Sendo assim, nos próximos dias 23 e 30 de outubro, as outras duas rotatórias previstas, na região central, ou seja, na Praça General Osório, serão colocadas em prática.

De acordo com o Secretário Daniel Rosso, no dia 23, será a vez da implementação da rotatória na Praça com Avenida Assis Brasil, e no próximo final de semana, dia 30, a retirada do semáforo, será na Praça General Osório, com a Avenida Doutor Lauro Dorneles.

Já a mudança na rua Bento Manoel que iria ficar em mão única, esta mudança, prevista inicialmente para o final do ano, não vai acontecer.

Secretário Daniel acrescentou que um novo estudo apontou que o acesso para quem precisa se deslocar em direção a Avenida Rondon, por exemplo, não fica viável diante das vias que tem paralelepípedo e precisam de melhorias. Estas ruas são as que dão acesso à Avenida Assis Brasil e Maurício Cardoso, pontua.

A ideia é melhorar o tráfego e a mudança será dentro do contexto para que isso aconteça, ou seja, é preciso ter um bom fluxo nos acessos a todas as vias principais que serão, Maurício Cardoso, Assis Brasil e Bento Manoel. Desta forma, essa alteração de mão única está suspensa por tempo indeterminado.