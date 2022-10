Motorista sai da pista e vai parar em área de vegetação, na BR 290, em Alegrete

Share on Email

No final da noite de sexta-feira(7), um veículo foi parar em área de vegetação, após o motorista perder o controle da direção, na BR 290, em Alegrete.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor de um Voyage trafegava sentido Alegrete/ Rosário do Sul, quando no km 574, da Br 290, o motorista teria perdido o controle da direção, saiu da pista e foi parar em meio à vegetação.

O homem que dirigia o veículo, não se feriu. O acidente foi em um dos pontos críticos da rodovia, nas imediações do trevo de acesso à RSC 377. Neste local, já foram registradas inúmeras saídas de pista.

