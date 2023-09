Duelo entre AABB e Center Fhotos decide o grande campeão do Citadino

No próximo sábado (23), ocorrem as finais do Citadino de futsal de Alegrete. Na elite do futsal, AABB e Center Fhotos decidem quem será o grande campeão da categoria mais disputada do município.

A equipe da AABB vem com uma série impressionante de vitórias.O time não perde um confronto em solo alegretense desde 2018, quando foi derrotado pela equipe da Agn. Passado tanto tempo, a equipe vai em busca de mais um título para coroar o trabalho realizado no decorrer deste ano.

Já a boa equipe do Center Fhotos chega na final após vinte anos. Idealizada pelos desportistas, Roger Severo e Everaldo Balejos, a equipe é praticamente toda de São Gabriel e promete oferecer grande dificuldade a atual campeã.

As duas equipes entram em quadra a partir das 21:30h de sábado, e prometem realizar um grande confronto. Logo após a final, serão entregues as premiações aos destaques do citadino 2023.

Fotos: reprodução