PRF e Polícia Civil prendem quadrilha com quase meia tonelada de cocaína

A droga apreendida representa um prejuízo de quase 80 milhões de reais

Na tarde desta quinta-feira (21), por volta das 13h, a Polícia Rodoviária Federal em uma ação conjunta com a Polícia Civil apreendeu um caminhão com cerca de 437 kg de cocaína. A abordagem ao veículo aconteceu na BR-290. Durante a tarde mais criminosos foram presos em um depósito utilizado pelos criminosos.

Durante operação de combate ao crime, os policiais abordaram um caminhão volkswagen com placas de Vila Nova do Sul-RS. Ao se verificar a carroceria os policiais encontraram cerca de 437 kg de cocaína entre a carga de cilindros de oxigênio. Essa quantidade de droga, após misturas e fracionamentos poderia render 78 milhões de reais ao criminosos.

No decorrer da operação, as equipes localizaram um depósito em Uruguaiana onde seriam guardados os entorpecentes e ao todo sete pessoas foram detidas pelo envolvimento no transporte da carga.

Dentre os criminosos, se destacava um homem de 33 anos natural de Alegrete, o qual possui passagens por roubo, lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma de fogo e um outro detido, um homem de 35 anos, natural de Canoas, que possui passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico. Os sete indivíduos, os veículos envolvidos no transporte e o material apreendido foram encaminhados para a polícia judiciária para realização dos procedimentos cabíveis.