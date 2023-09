Bairro Piola promove torneio na Zona Sul em homenagem ao artista Tom Mix

Iniciou no último sábado (16) e prossegue neste fim de semana, um projeto comunitário que deu certo. A 2ª edição do Torneio Integração é um sucesso de público e participação de desportistas. A competição de futsal é uma organização da diretoria do bairro Piola e reúne participantes de todos bairros da Zona Sul do município e convidados.

“Amigos e líderes comunitários, é gratificante quando conseguimos atingir nossos objetivos. Passei 2 meses organizando esse torneio para unir vários bairros. Não tem dinheiro que pague ver a alegria dessas crianças, adolescentes e pais de vários bairros conversando interagindo na quadra do bairro Piola”, destacou o presidente do bairro Joceli Oviedo.

O clima no bairro foi de muita participação, inclusive foi montada uma barraca para venda de alimentos em prol da banda José Antônio Vilaverde Moura que irá participar de um concurso estadual.

A competição na Sub-13 e Sub-15 reuniu seis equipes que jogaram entre si, e neste sábado (23), às 14h45min jogam Ser Ceva x Juventude pelo título na Sub-13. Já às 15h35min, em quadra Piola x Esportivo na Sub-15.

Ainda no sábado, com início às 14h, ocorre a classificatória na Sub-17, também envolvendo três equipes: Al Nasser, Corinthians e América. A final na 17, está prevista para o domingo (24), quando acontece a Mateada Farroupilha Solidária do bairro Piola. Os diretores comunitários sugerem a comunidade e visitantes a doação de um quilo de alimento não perecível. A premiação da edição Tom Mix será entregue durante a mateada.

Fotos: reprodução