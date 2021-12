Dupla Gre-Nal tem confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro hoje à noite

No entanto, não foi o que aconteceu. Longe disso. No momento, o tricolor está na 18ª posição com 40 pontos, a 3 do Bahia, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Para não ser rebaixada, a equipe de Vagner Mancini, além de vencer o Atlético Mineiro, hoje, às 21h30, na Arena, precisa que o Juventude perca para o Corinthians e que o Bahia não pontue contra o Fortaleza. Contra o time de Minas Gerais, o comandante gremista terá a disposição o volante Thiago Santos que, até ontem, era dúvida para o confronto. O jogador precisou deixar o campo na última rodada após sentir um desconforto no tornozelo esquerdo, mas, por sorte, nenhuma lesão foi constatada.

Por outro lado, Mancini não terá a disposição os zagueiros Geromel e Kannemann, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O tricolor deverá entrar em campo com Gabriel Grando, Rafinha, Ruan, Rodrigues, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Silva, Douglas Costa, Campaz, Ferreira, e, na frente, Diego Souza.

Já o Internacional, apesar de não correr risco de cair para segunda divisão, vem sofrendo muitas críticas da torcida e da imprensa, em razão dos péssimos resultados dos últimos jogos. A equipe de Diego Aguirre é apenas o 12° colocado com 48 pontos e, para conseguir uma vaga na Copa Libertadores, além de vencer o Bragantino, às 21h30, em Bragança Paulista, precisa torcer para que Santos, Ceará, Atlético Goianiense e América Mineiro não pontuem nos seus jogos.

Para a partida de logo mais, o comandante uruguaio não poderá contar com o meia Taison, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, quem também é baixa é o volante Rodrigo Lindoso, que apresentou um edema muscular na coxa esquerda. Para substituir o camisa 10 colorado, a tendência é que Aguirre escolha o chileno Carlos Palacios. Já para vaga de Lindoso, quem deverá receber oportunidade é o volante Johnny. O jogo entre Internacional e Bragantino terá a transmissão do SPORTV3 e do Premiere.

