Dupla quebra vidraça, furta produtos e é presa em Alegrete

Na madrugada desta sexta-feira(26), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada, por volta das 4h num estabelecimento comercial situado na Rua General Vitorino, Centro, em Alegrete.

No endereço, foi constatado que a vidraça estava quebrada e havia uma pedra no interior da loja. Diante disso foram realizadas buscas nas imediações onde dois foram abordados no bairro Santo Antônio, um homem de 24 e outro de 22 anos. Na revista os policiais identificaram que havia de posse deles uma sacola com quatro xícaras e ao serem questionados confirmaram que tinham furtado da loja.

A história de superação do alegretense que, sem dinheiro, correu 25km para conseguir um emprego

Diante da situação os suspeitos foram encaminhados até a UPA para exames e após apresentados na DPPA, onde em contato com a Delegada de Plantão foram autuados em flagrante por furto qualificado.