Duplicação da BR 290 até Uruguaiana volta à pauta na sede do DNIT

O estudo de uma terceira faixa entre Pantano Grande e Uruguaiana será analisado pelo DNIT.

A notícia foi transmitida ao deputado Luiz Fernando Mainardi (PT), coordenador da Frente Parlamentar pela Duplicação da BR 290, em reunião realizada na manhã desta quarta-feira (5) na sede regional do DNIT, em Porto Alegre, com o superintendente regional do DNIT, Hiratan Pinheiro da Silva.

“O órgão iniciou estudos para avaliar a necessidade e viabilidade de construção de terceiras faixas em pontos da BR 290. Esse tipo de intervenção pode ser incorporada nos contratos de manutenção, para os quais existem orçamento e empresas licitadas. Até o final do primeiro semestre, devemos ter o estudo concluído”, informou.

Mainardi citou que as terceiras faixas são uma demanda de prefeitos e vereadores das cidades do entorno da rodovia e fazem parte dos objetivos da Frente Parlamentar pela Duplicação da 290. Segundo o parlamentar, a rodovia vai ganhar uma nova dinâmica na sua duplicação, entre Porto Alegre e Pantano Grande, mas existem melhorias que precisam ser feitas também nos trechos para os quais a duplicação ainda não está contratada.

“Como o trecho entre Porto Alegre e Pantano Grande da BR 290 já está licitado e recebeu um aporte de R$ 178 milhões em 2023, o maior desde o início da duplicação. As terceiras-faixas devem ser implantadas no trecho sequente, entre Pantano Grande e Uruguaiana, principalmente em locais de subida, onde o fluxo de veículos fica mais obstruído”, explicou.