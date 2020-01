Homem é preso pela BM por receptação

Um indivíduo foi preso pela Brigada Militar por receptação na tarde da última segunda-feira.

O acusado, de 27 anos, estava numa casa conhecida como ponto de tráfico. No local, os policiais localizaram uma bicicleta Caloi speed, que tinha sido furtada na madrugada do dia 6, no bairro Macedo.

Ao ser questionado, o indivíduo disse havia comprado a bicicleta pelo valor de 30 reais. A bike tem um valor aproximado de quase 2 mil reais. Diante da situação, a Caloi foi apreendida, assim como, outros produtos sem procedência.

O homem, que também estava com 233 reais no bolso, foi levado à Delegacia de Polícia. Em contato com a autoridade policial foi determinado flagrante por receptação. A fiança foi estipulada em três salários mínimos. Sem realizar o pagamento do valor, depois de ouvido o acusado foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

A prisão foi efetuada pelas guarnições: soldados De Lima; André; Mirriele; Gutierres; Leal e Carlosso.