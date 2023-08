É hora de estender a mão ao pequeno Mateus, portador de doença rara

O coração de uma mãe nunca para de lutar quando se trata da saúde de seu filho. Jerônimo Marques e Tatiele Marques, pais dedicados, estão enfrentando uma batalha intensa em busca da recuperação de seu filho, Mateus Adriano Trindade, de apenas 2 anos e 11 meses. Diagnosticado com a rara doença de Kawasaki, Mateus está enfrentando desafios sérios em sua jornada de saúde.

A doença de Kawasaki é uma vasculite que se caracteriza por inflamações das paredes dos vasos sanguíneos, causadas por autoanticorpos, proteínas produzidas pelo próprio sistema imunológico. Essa condição compromete o fluxo sanguíneo, prejudicando a função das células que dependem desses vasos para receber oxigênio, levando a complicações como artrite inflamatória. Além disso, o alegretense já enfrentou a dengue, o que torna seu quadro ainda mais desafiador.

O pequeno Mateus está sob tratamento na cidade de Santa Maria há 8 dias, com um mês completo de internação entre Alegrete e Santa Maria. Durante todo esse período, ele tem sofrido diariamente com dores no quadril e no braço, devido à artrite inflamatória, além de enfrentar febres constantes que atingem temperaturas alarmantes de 39,6°C a 40°C. Essa situação exige cuidados intensivos e especializados para ajudar Mateus a superar suas lutas diárias.

“Estamos nessa luta há um mês e o Mateus enfrenta desafios imensos, mas temos fé em um Deus que tudo pode”, compartilha Tatiele Marques, o mãe que está ao lado de seu filho durante cada momento difícil.

Nesse período crucial, a família está buscando ajuda para enfrentar os custos financeiros associados ao tratamento de Mateus. Maira Marques, cunhada de Jerônimo e Tatiele, lançou uma campanha de arrecadação no site Vakinha, buscando apoio para cobrir despesas como tratamento médico, alimentação, produtos de higiene, pomadas e medicamentos, além dos exames particulares necessários para o seguimento do tratamento.

“Essa é uma batalha que não podemos vencer sozinhos. Cada contribuição, por menor que seja, nos ajudará a oferecer o melhor cuidado possível ao Mateus e a garantir que ele tenha todas as chances de se recuperar totalmente”, afirma Maira Marques. Cada gesto de ajuda e cada contribuição para a campanha são um testemunho de esperança e empatia.

Se você deseja fazer parte dessa causa e ajudar Mateus em sua jornada de recuperação, pode contribuir com a campanha no link Vakinha .