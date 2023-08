Motorista do caminhão atingido por árvore no Passo Novo dá sua versão sobre o acidente

Na última terça-feira (15), um grave acidente ocorreu na RSC 377, próximo ao Passo Novo, envolvendo um caminhão dos Correios. O condutor do veículo, um homem de 48 anos com mais de 15 anos de experiência na profissão, entrou em contato com o PAT para compartilhar sua versão do fato, em decorrência de muitos comentários desabonatórios e inverídicos em relação a ele.

O motorista disse que saiu de Manoel Viana em direção a Alegrete. Durante sua rota, ele notou a presença de um trator e um cone em um trecho da estrada. No entanto, não havia nenhum sinal de interdição que impedisse a passagem dos veículos. Desta forma, por estar com a via livre para prosseguir, ele continuou sua viagem.

Momentos depois, enquanto conduzia o caminhão, o motorista se deparou com um cabo de aço e uma árvore em direção ao veículo. Apesar de suas tentativas de evitar a colisão, não foi possível evitar o acidente.

O condutor do caminhão ressaltou que forneceu toda a documentação necessária ao Comando Rodoviário da Brigada Militar. Além disso, submeteu-se ao teste do etilômetro, que indicou zero de álcool em seu organismo. Ele também apresentou os registros do tacógrafo do caminhão, reforçando sua observância aos limites de velocidade.

O acidente ocorreu durante uma operação de poda de árvore realizada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Segundo informações obtidas pelo PAT junto ao Comando Rodoviário da Brigada Militar, um galho da árvore caiu sobre o caminhão enquanto o veículo passava pela via. Felizmente, o motorista saiu ileso, apesar dos danos consideráveis no veículo e do galho que atingiu o para-brisa.

A equipe encarregada da poda estava posicionada às margens da rodovia e possuía a devida autorização para realizar o trabalho naquele local. As circunstâncias precisas do acidente serão alvo de investigação para esclarecimento posterior.