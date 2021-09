É ilimitada a variação de golpes nos bancos; todo dia tem vítima de estelionatários

A mais recorrente é como se fosse do banco Caixa Econômica Federal e a pessoa precisa confirmar alguns dados. Na maioria, a mensagem é para a confirmação de um Pix, mas também tem de outros aplicativos. Entretanto, assim que as pessoas clicam no link, caso tenham algum aplicativo de banco no celular, os dados são automaticamente copiados.

Desta forma, os golpistas têm acesso ilimitado aos dados das vítimas e realizam transferências. Muito importante não realizar confirmações através de links ou por ligações. Pois até mesmo número de telefones de agências bancarias foram clonados para que os clientes fossem ludibriados e confirmassem seus dados. No momento, o mais seguro dependendo da situação é ir até a agência bancária para evitar que os golpistas tenham sucesso nos estelionatos.

Esse ano tem sido o que tem o maior número de ocorrências de estelionato. São vários exemplos e postagens que o PAT já realizou descrevendo as ações dos criminosos que buscam todas as maneiras para enganarem suas vítimas.