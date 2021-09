Inicia plantio da nova safra de arroz com chuva abaixo da média

A previsão de chuvas abaixo da média na Primavera tem alguma influência na agricultura. Neste período é a época em se preparam terras e ja realizam o plantio da nova safra de arroz aqui em Alegrete.

Plantio Agropecuária Santo Antônio

De acordo com Ivo Mello, do IRGA, as máquinas onde a terra não está com muita umidade já estão nas lavouras em pleno plantio.

Ele lembra que as últimas chuvas de semanas anteriores ajudaram a encher as barragens e isso dá uma certa traquilidade aos produtores.

Teremos a La Niña este ano, o que gera uma gangorra de chuva no Brasil, ela deixa o nosso centro-norte mais chuvoso e o Sul mais seco, explicam os metereologistas de que teremos uma chuva com volumes ainda menores do que nos últimos meses.

Isso não quer dizer que não choverá ou que será totalmente seco, nem que não ocorrerá chuva forte. Alguns

eventos de precipitação intensa ainda são esperados, especialmente em setembro e outubro,

mas a tendência é que sejam mais espaçados, com intervalos de uma semana a 14 dias, por exemplo.

Já em relação a enchentes, há ainda a possibilidade de acontecer, devido a essa expectativa de alguns dias

(cerca de dois ou três) com chuvas volumosas no RS como um todo, mas, a partir de novembro, já não deve ocorrer.

Dias mais quentes

Devido ao espaçamento nos períodos chuvosos, a temperatura tende a subir dia após dia, gerando mais calor,

menos nebulosidade e, consequentemente, céu mais limpo — o que deve ocorrer sobretudo em novembro e dezembro, este último que deve ser o mês mais quente. Em outubro, espera-se condições mais amenas de tempo.

