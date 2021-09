OPAA continua castrações a baixo custo em bairros

As poucas promoções que fizeram devido à pandemia levantaram recursos para as castrações que são um ponto importante a ser realizado.

Castrações da OPAA

A veterinária Dileusa Alves informa que no mês de setembro conseguiram realizar 35 castrações em cães do bairro Nova Brasília junto aos que preencheram os requisitos e agendaram com a ONG. Para outubro, a OPAA está selecionando os bairros que serão contemplados e que devem preencher alguns requisitos com as castrações Essas terão o recurso do último café colonial.

A vereadora informa que entraram com pedido solicitando cinco mil por mês da Prefeitura só para castrar animais em Alegrete que está em análise . – Temos que tentar diminuir a população canina na cidade e a castração é um dos caminhos, atesta.

Foi criada, também a ONG Humanitária para fazer pequenas reformas nas casas das próprias famílias sem condições e que tem cães. Para isso, diz a vereadora que fazem eventos paralelos como brechós, venda de máscaras, camisetas e outros para levantar recursos para este fim.