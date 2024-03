É péssimo o estado da estrada nas proximidades do Passo da Guarda

Motoristas relatam dificuldades na estrada próxima ao Passo da Guarda, localizada a cerca de 45 km da cidade de Alegrete. Segundo eles, a via está praticamente intransitável, resultando em consideráveis atrasos nas viagens. Alguns motoristas afirmam que chegam a levar quase uma hora e meia para percorrer apenas 6 km, com os caminhões carregados.

“Estou cansado de enfrentar esse problema. Estourou um pneu da última vez que passei por aqui”, disse um dos motoristas.

Em contato com o engenheiro Paulo Meister, superintendente regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), foi informado que a empresa responsável pela manutenção da via já está atuando no trecho. Os trabalhos tiveram início na BR-290 e se estendem até o final do trajeto, em Santana do Livramento, totalizando uma extensão de 94 km.

O responsável pela empresa de manutenção, o engenheiro Luiz Henrique, da Construtora Alegretense, afirmou que o contrato ainda não foi retomado. Apesar disso, as máquinas já estão em operação no local.