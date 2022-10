Rodovia do RS ganha travessias suspensas para evitar atropelamento de animais

Caminho popular entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e o Litoral Norte no verão, a rodovia ERS-040 passou a contar com uma novidade durante o mês de outubro. No entanto, a mudança não se refere ao trânsito de veículos ou pessoas, mas à fauna. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) instalou 13 passadores aéreos no trecho, são estruturas que buscam evitar o atropelamento de animais.

Ao todo, serão 21 “pontes” em seis pontos críticos da rodovia, que liga Viamão a Balneário Pinhal. A instalação deve ser encerrada até o final deste mês, estima a EGR.

“A rodovia é uma barreira de transposição de um lado para o outro. Essas estruturas ligam as copas das árvores que estão nas margens da rodovia”, explica o diretor-técnico da EGR, Luis Fernando Vanacor.

Segundo a estatal, o animal mais ameaçado na estrada é o bugio-ruivo, um macaco que habita florestas nativas de regiões com chuva. Outros animais identificados no local são ouriços, gambás, roedores e marsupiais de pequeno porte.

As travessias são erguidas entre dois postes, um em cada lado da rodovia. A “ponte”, em si, é feita de cordas.

“Não é uma estrutura rígida, não é uma coisa que assuste. E tem as características dos animais que transitam pelas copas de árvores”, explica Vanacor.

A EGR desenvolveu o trabalho em parceria com o Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias (NERF) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A partir da instalação dos passadores, espera-se que os animais passem por uma fase de reconhecimento e adaptação à estrutura. Depois disso, os técnicos e especialistas vão monitorar a eficácia do projeto.

A iniciativa da EGR busca cumprir determinações exigidas para obter a licença ambiental da rodovia, bem como atender determinações judiciais.