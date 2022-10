Alunos do Raymundo Carvalho conquistam ouro e prata na Olimpíada Nacional de Ciências

Aluno, Guilherme Zago Abdalah do 3° Ano do Ensino Médio, recebeu a medalha de ouro da prova na Olimpíada Nacional de Ciências. A competição que acontece em todo país incentiva o estudo da Astronomia, Biologia, Física, História e Química.

Guilherme Abdalah

O estudante está participando pela última vez, pois está concluindo o ensino médio, entretanto, desde 2019, Guilherme pontuou sendo campeão em três edições. Foram três medalhas de ouro em 2019, 2021 e 2022, e uma de prata em 2020.

“Todas as outras vezes eu participei pelo esporte, mas esse ano tinha também a ideia de tentar concorrer a uma vaga olímpica, que são vagas extras que certas universidades dão, como a Unicamp, Vunesp, USP, entre outras”- explicou.

Sobre o evento destacou: “claramente eu devo um agradecimento ao meu colégio e ao seus professores. Eu estudei todo o fundamental e ensino médio no Raymundo. Doze anos com a instituição, e tudo que eu tenho a dizer são elogios a ela e agradecimentos pelo carinho e profissionalidade de seus funcionários.

Sobre o incentivo, eu sinceramente acho que o evento, e em especial sua premiação, não é divulgado o bastante. Dado a possibilidade de uma vaga olímpica eu achei que mais pessoas da minha turma iriam participar, mas apenas eu participei. Eu entendo que o Enem é o “peixe maior” nesse ano, mas ainda acho que valeria a pena ter tentando a Olimpíada”- conclui.

Já na categoria Prata, a medalha foi para o aluno do 7º Ano do Ensino Fundamental – Gabriel Kayser Bock, além de Menção Honrosa para: Helena Leonardi – 1º Ano Ensino Médio; Isabela Polini Krause – 2º Ano do Ensino Médio e Isadora Cadore – 1° Ano Ensino Médio.

Isabela Polini Krause

Isabela falou: “participar da ONC com certeza é uma grande oportunidade de adquirir novos conhecimentos e aprimorar as habilidades desenvolvidas na escola, assim, abre-se um vasto leque de opções no futuro, como ser cientista da nação. Esse incentivo em participar dessa Olimpíada tão relevante surge a partir de um interesse em sempre buscar adquirir mais conhecimentos e buscar evoluir e melhorar sempre, pois o o mérito que recebi, é a resposta de que estou no caminho certo, que meus esforços não foram em vão, pois estão sendo reconhecidos, e me estimula a imergir cada vez mais, nesse campo que a cada dia surge uma nova descoberta que faz a total diferença na vida das pessoas, abrindo o caminho aos possíveis futuros cientistas do Brasil, um país que sempre se destacou com grandes cientistas, como de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Duília de Mello, dentre tantos outros nomes de importância no meio científico”.

Isadora Cadore

Já Isadora pontuou: “tenho 16 anos e participei da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) pelo terceiro ano consecutivo representando o Colégio Raymundo Carvalho.

A participação na ONC ajudou muito no meu desenvolvimento acadêmico, não só agregando os certificados no meu currículo, mas dando uma base para saber por onde começar a estudar química, biologia, física, matemática e história de maneira mais aprofundada.

No ano de 2020 tive a primeira oportunidade de participação nessa prova, a qual cobrava alguns conteúdos que ainda não havíamos estudado em sala de aula. Como eu estava no início do nono ano, e ainda enfrentando as dificuldades de aprendizado devido à pandemia, percebi que fazer a ONC seria uma boa maneira de aprender esses conteúdos antes mesmo de serem dados em aula. Isso me ajudou a ter uma boa base de aprendizado em matérias determinantes do ensino médio.

Eu indico a participação na ONC a todos os estudantes, não apenas aos que buscam um futuro profissional na área de ciências ou tem afinidade com a matéria. Foi pessoalmente satisfatório explorar alguns dos conteúdos cobrados na prova por minha própria conta, “desbravar” matérias desconhecidas, buscar entender de forma que eu soubesse aplicar fórmulas e compreender melhor as ciências como um todo.

Sou muito grata ao Raymundo Carvalho por ter me proporcionado a experiência de fazer a ONC e devo muito dos meus resultados ao apoio que recebi de professores e da equipe diretiva do colégio.

Mesmo tendo recentemente mudado de cidade e não estando mais no Raymundo Carvalho, fico feliz por conquistar essa premiação em nome desse colégio que foi muito importante para meu desenvolvimento intelectual e pessoal”.

A competição teve início no dia 18 de agosto, totalizando mais de 3 milhões de inscritos distribuídos em mais de 4.500 municípios do Brasil. Trata-se do maior número de pessoas inscritas e municípios envolvidos desde a criação da ONC.

Desde 2019, o Colégio Raymundo Carvalho participa da Olimpíada Nacional de Ciências com o objetivo de estimular os alunos à pesquisa, à busca por conhecimentos na área de Ciências da Natureza.

“O grupo pedagógico do colégio sempre incentiva a participação dos alunos nas Olimpíadas, pois é uma forma de favorecer o desenvolvimento da autonomia dos estudantes. Ademais, as Olimpíadas são importantes processos educacionais, visto que possibilitam novas aprendizagens, qualificação de currículo e o ingresso a Universidades por meio de editais exclusivos a medalhistas olímpicos. ”

Estamos orgulhosos dos nossos alunos e do trabalho desenvolvido pelos professores, grupo comprometido com o conhecimento. Estamos todos de parabéns!!!” – destacou diretora do Colégio Raymundo Carvalho – Gicieli Barúa.

Olimpíada

A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) integra o Programa Ciência na Escola e é uma realização de cinco Sociedades Científicas: a SBF (Sociedade Brasileira de Física) a ABQ (Associação Brasileira de Química) o Instituto Butantan, a Sociedade Astronômica Brasileira e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ; ela resulta de um convite do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) às Sociedades e se destina a estudantes do Ensino Médio e do 6ª a 9º ano do Ensino Fundamental

