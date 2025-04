Edição do Galpão Crioulo homenageia o legado cultural de Alegrete

O apresentador Neto Fagundes, natural de Alegrete, recebe como coapresentador o ex-BBB Matteus Amaral, que estreia nesta função durante o mês de maio. O músico convidado da edição é o cantor Léo Pain, vencedor do The Voice Brasil em 2018, também natural de Alegrete.

O CTG Farroupilha, o primeiro fundado no município, foi o centro das gravações realizadas na última segunda-feira (29) para exibição no sábado. O Farroupilha foi escolhido não apenas por sua relevância histórica, mas também pela ligação direta com os convidados: Léo Pain iniciou sua trajetória artística dançando nas invernadas e cantando no CTG, enquanto Matteus Amaral é sócio da entidade e tradicionalmente participa dos desfiles de 20 de setembro.

Durante a gravação, o patrão do CTG, Giovane Moraes, relembrou momentos marcantes que envolveram a cultura local e os jovens convidados, como a transmissão da final do The Voice Brasil, realizada na Praça Getúlio Vargas, quando Léo Pain conquistou o título, e a organização das transmissões dos paredões do Big Brother Brasil que contaram com a participação de Matteus Amaral, realizadas no Largo do Centro Cultural.

A participação do CTG Farroupilha no programa contou também com a patroa Aline Tajes, a primeira prenda adulta da 4ª Região Tradicionalista, Milena Antunes, a coordenadora cultural Mirian Antunes, além do casal de peão e prenda Xirú, Mara Soriano e Silvio Eroni. Os instrutores Lavidson e Tamires Machado conduziram as apresentações dos jovens dançarinos e dançarinas da entidade.

Em clima descontraído e de celebração, o programa evidenciou o carinho e o apoio da comunidade alegretense a Matteus e Léo, que ganharam projeção nacional através de reality shows da Rede Globo. Como bons representantes da cultura local, a gravação ainda teve espaço para uma tradicional partida de truco entre os jovens presentes.

A edição especial do Galpão Crioulo vai ao ar neste sábado (3), celebrando o talento, a trajetória e as raízes dos alegretenses que hoje brilham em todo o país.