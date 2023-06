Pedreiro executado em Alegrete foi identificado pela polícia

A vítima foi identificada como Paulo César de Oliveira Prates, um pedreiro de 46 anos. O indivíduo estava na casa de um homem de 26 anos, que ainda não foi localizado pelas autoridades.

De acordo com as informações preliminares da perícia, Paulinho como era conhecido foi atingido por, pelo menos, 20 disparos de arma de fogo. Ele residia no bairro Saint Pastous, era viúvo e pai de três filhos. O PAT apurou que ele foi morto dentro da casa, onde foi encontrado por uma moradora próxima que ouviu os tiros e decidiu verificar a situação. No momento em que ela chegou ao endereço, o portão e a porta estavam abertos.

Uma conhecida da vítima afirmou à reportagem que Paulinho era usuário de drogas, mas também era um homem trabalhador. O crime ocorreu no início da madrugada e, além da moradora que acionou o SAMU ao encontrar a vítima ferida, estiveram presentes a Brigada Militar, Polícia Civil, Perícia de Santana do Livramento e a funerária Angelos.

Até o momento, não há mais detalhes sobre o homicídio, mas o setor de investigação já está atuando no caso, buscando informações e evidências para esclarecer as circunstâncias do crime.