Agentes de Saúde estão chocados com a retirada de 20% de insalubridade dos salários

A insalubridade do trabalho para os agentes de saúde de Alegrete no valor de 20%, de acordo com o agente Enio Santos, foi retirada desses trabalhadores. No total são 56 agentes comunitários de saúde na cidade e cada um deles tem, em média 250 famílias, para visitar. O trabalho é direto com as famílias que têm algum paciente em tratamento e precisam de orientações desses profissionais.

Eles são responsáveis por acompanhar pacientes acamados, com quadro de hipertensão, diabéticos, com HIV, tuberculose e outras doenças, quando ajudam a tomar a medicação e realizarem os cuidados necessários a sua recuperação. Na pandemia eles ainda fizeram busca ativa de pessoas com Covid e participaram, ativamente, no gripário e nas campanhas de vacinação no Município. O direito à insalubridade foi adquirido por essa classe de trabalhadores, ligados à Secretaria da Saúde de Alegrete via judicial, há mais de 6 anos.

-Estamos preocupados disse uma agente da ESF Vila Nova. Sem aviso nenhum, pegamos nosso contra cheque e nada da insalubridade Não houve aviso algum e a gente contava com isso, atesta.

O Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde entrou com uma ação judicial pedindo a elevação do grau de insalubridade de 20% (que recebiam) para 40%. A informação é da Secretária Haracelli Fontoura.

Diz ainda que foi providenciada a perícia judicial, que concluiu que os nossos ACS não exercem diariamente atividades que ensejam pagamento desse benefício, desta forma, a sentença trabalhista determinou a retirada imediata de qualquer pagamento a título de insalubridade para os nossos ACS (CLT), disse.

A sentença, com base nas disposições legais e na perícia judicial foi taxativa, no sentido de que as atividades exercidas pelos profissionais são salubres e não periculosas, cita. Desse modo, esclarece, o Sindicato dos ACS teve o prazo legal para recorrer da decisão de improcedência e o mesmo não exerceu este direito, sendo que imediatamente, após o trânsito em julgado da ação, procedeu-se com a aplicação dos efeitos legais da sentença.

