Eduardo Leite diz que atos em Brasília representam ‘barbárie e terrorismo’; veja reações de políticos do RS

Políticos e autoridades do Rio Grande do Sul comentaram os atos terroristas de bolsonaristas em Brasília neste domingo (8). O governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), disse que as invasões são atos de “barbárie e terrorismo”. Veja abaixo mais manifestações.

O tucano ainda afirmou que as forças de segurança do estado estão prontas para qualquer ato semelhante.

“As cenas criminosas que vemos em Brasília, com barbárie e terrorismo no Congresso, STF e Planalto são absolutamente inaceitáveis em nossa democracia. No RS estamos com as forças de segurança prontas para resposta FIRME e IMEDIATA diante de qualquer tentativa de subversão da ordem”, escreveu no Twitter.

No estado, ao menos três pontos de concentração de bolsonaristas eram registrados pelas autoridades de segurança. Houve bloqueio de ruas no entorno do Comando Militar do Sul, em Porto Alegre; além de atos sem bloqueios de vias na Refinaria Alberto Pasqualini, da Petrobras, em Canoas, e do Parque Osório, do Exército, em Tramandaí.

Também nas redes sociais, o prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB) se manifestou sobre os atos terroristas em Brasília.

“Repudiamos com veemência os atos que estamos vivenciando neste momento na capital federal. Cenas como essas não combinam com a democracia, que é o império da lei. Estamos vivendo um momento difícil e delicado. Democracia só com mais democracia”, disse.

Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), comenta atos terroristas em Brasília — Foto: Reprodução/Twitter

Reações de políticos

Em publicações nas redes sociais, políticos do RS se manifestaram sobre os atos terroristas. Veja a seguir:

PAULO PIMENTA, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (PT): “São intoleráveis, inaceitáveis e criminosas as ações deste grupo de radicais contra a democracia e ao Estado de Direito. A invasão da sede dos Três Poderes não seria possível sem cumplicidade e conivência de autoridades do DF. O ato terrorista de hoje em Brasília é reflexo da política de ódio implantada ao longo do governo anterior. Nossa tarefa é identificar e responsabilizar os envolvidos, inclusive financiadores e divulgadores, para defender o Estado Democrático de Direito e retornar à normalidade. Chegou a hora de todos os brasileiros que defendem a democracia se unirem contra o terrorismo bolsonarista. Vamos acabar com a desordem promovida pela horda golpista que atenta contra o estado!”

PAULO PAIM, senador (PT): “Catastrófica a invasão do Congresso e do STF por radicais golpistas da direita. Um ataque à democracia e às instituições públicas. Eles não aceitam o resultado das urnas e pregam golpe de Estado. A polícia precisa agir. A invasão do Palácio do Planalto, do Congresso e do STF é um ato terrorista. Um ataque frontal à democracia e ao Estado de Direito. Isso é intolerável. Os Poderes Constituídos precisam reagir energicamente contra os golpistas.”

LASIER MARTINS, senador (Podemos): não se manifestou até a atualização mais recente desta reportagem.

LUIS CARLOS HEINZE, senador (PP): não se manifestou até a atualização mais recente desta reportagem.

HAMILTON MOURÃO, ex-vice-presidente e senador eleito (Republicanos): “O respeito e a ordem devem prevalecer em qualquer manifestação. Vandalismo e depredação não se coadunam com os valores da direita, pelo contrário são práticas da ideologia que nos contrapomos. Sempre pela legalidade e por nossos princípios e valores.”

ALCEU MOREIRA, deputado federal (MDB): “Oposição se faz respeitando a lei e por vias democráticas. Depredações ou invasões são inaceitáveis, seja de direita ou esquerda.”

BIBO NUNES, deputado federal (PL): “A voz do povo é soberana e deve ser respeitada! O Ministro da Justiça, que ameaçou o povo, deve pedir demissão imediatamente. Quem tem o mínimo de bom senso deve concordar. Não vamos usar violência!”

BOHN GASS, deputado federal (PT): “Terroristas bolsonaristas já invadiram o Congresso e, neste momento, estão, dentro do Planalto e do STF. Há destruição de móveis e teme-se o acesso a documentos. Anderson Torres, Sec de Segurança e @IbaneisOficial [Ibaneis Rocha] governador DF têm culpa grave por permitir esse absurdo.”

DANIEL TRZECIAK, deputado federal (PSDB): “Triste de ver o Brasil vivendo cenas de terror, onde uma parcela da população não respeita o resultado das urnas. Invadir órgãos públicos e quebrar o patrimônio público são atos de criminosos, não de patriotas.”

FERNANDA MELCHIONNA, deputada federal (PSOL): “A omissão de Ibaneis e Anderson Torres em permitir que golpistas invadam e destruam as sedes dos 3 poderes é inadmissível e intolerável. A bancada do PSOL está trabalhando para tomar medidas que não deixem este atentado impune. Mto importante o pronunciamento duro de Lula. Nenhuma anistia aos golpistas, identificar quem financiou o capitólio brasileiro, intervenção federal na Segurança do GDF diante da negligência criminosa de Ibaneis e prisão a todos os golpistas! E da nossa parte, é preciso ir às ruas.”

HEITOR SCHUCH, deputado federal (PSB): “Lamentável e muito triste o que está acontecendo em Brasília. Invasão, violência, depredação do patrimônio público. Com certeza não representam a maioria do povo brasileiro. Cometem crime e precisam de punição!”

HENRIQUE FONTANA, deputado federal (PT): “Os atos de vandalismo cometidos por bolsonaristas criminosos, em Brasilia, agridem a democracia e a todos brasileiros. O presidente @LulaOficial age com rapidez e precisão para proteger a democracia e a ordem no país ao assinar decreto de intervenção na segurança pública do DF. Também é preciso punir exemplarmente quem está cometendo estes crimes, bem como as autoridades que não tomaram as medidas para impedi-los.”

LUCAS REDECKER, deputado federal (PSDB): “Antes de qualquer diferença ideológica ou política, sou um democrata. Estou acompanhando perplexo as manifestações que estão acontecendo, neste momento, em Brasília – quebrando e invadindo os três poderes. Repudio totalmente. Não é apenas um ataque à democracia, mas também um prejuízo gigantesco para a nação, a partir do momento que tudo terá que ser reconstruído. Um episódio muito semelhante também ao que aconteceu nos EUA, 2 anos atrás, e que acabou com mortos e presos.”

DIONILSO MARCON, deputado federal (PT): “Terroristas tentam invadir o Congresso, atacam o patrimônio público e atentam contra a democracia. É inadmissível que isso ocorra. E o principal responsável? Está escondido nos Estados Unidos! Que se cumpra a lei e que esses criminosos sejam punidos! Nosso mandato está tomando as devidas providências, cobrando o Governo Estadual, para que nenhuma aventura terrorista aconteça em solo gaúcho. Não vão atacar nossa democracia!”

MARIA DO ROSÁRIO, deputada federal (PT): “Bolsonaristas invadem o Congresso e reeditam a ‘invasão do Capitólio’ nos EUA. É preciso que o governo e o comando da casa tenham ação firme e organizada neste momento. É ato explícito de afronta à democracia, e não pode ser tolerado. Este não é o Brasil que queremos!”

POMPEO DE MATTOS, deputado federal (PDT): “É lamentável a permissividade que possibilitou a invasão do símbolo da democracia, o Congresso Nacional depois o STF. Tem a conivência do GDF que não comanda mais a PM, q prevarica mais uma vez. Os atos são mais do que vandalismo, são de puro terrorismo. Tem q haver resposta.”

