Eduardo Vargas e Lauro Dornelles realizam atividades especiais no Dia do Estudante

Mesmo com atividades ainda reduzidas em atividades presenciais que voltam, aos poucos, nas escolas aqui de Alegrete no dia do estudante algumas escolas realizaram atividades.

Escola Eduardo Vargas

Uma delas foi a Escola Eduardo Vargas que envolveu as turmas de anos iniciais com a contação de histórias com a estudante de Pedagogia da UERGS- Tatiane Quintana. As turmas do 1º e 2º ano ficaram envolvidas com as histórias.

Escola Eduardo Vargas

Já os maiores, dos 3º, 4º e 5º ano também participaram com a contação e história pela professora mestre, Ana Lúcia Vargas que com seu jeito único fez com que estes pequenos se encantassem com as histórias- fazendo um dia do estudante mais criativo e interessante.

Escola Eduardo Vargas

Essas atividades, este ano, foram ainda mais necessárias, visto que as aulas estão híbridas e requerem dos educadores ainda mais envolvimento e criatividade para envolver os alunos.

Porteira na entrada faz do aeroporto de Alegrete o mais “raiz” do RS

Outra que realizou atividades especiais com seus pequenos estudantes foi a Escola Estadual Dr. Lauro Dornelles com atividades culturais.

Escola Dr Lauro Dornelles

A diretora Mirza Nunes diz que foram recebidos no Dia do Estudante com carinho, amor de sempre e atividades culturais e recreativas. E ainda uma merenda especial que eles gostaram muito.

Escola Dr Lauro Dornelles

Nessa escola aumenta aos poucos os alunos em aulas presencias e ou cuidados seguem rígidos.