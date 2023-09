Educação ambiental e produção de alimentos são práticas desenvolvidas por alunos dos polos

Aula de técnica agrícola Polo do 28

Nós temos prazer em ensinar os alunos de que o cultivo do próprio alimento saudável faz toda a diferença na própria refeição deles, já que tudo é utilizado na merenda escolar. Ele lembra que a direção das escolas sempre são parceiras e incentivam as hortas e pomares nos Polos Rurais de Alegrete. São praticas construtivas de horticultura, criação de galinhas caipiras, conhecimento sobre criação de bovino e ovinos. Tudo com a técnicas que podem ser aplicadas nas propriedades rurais do interior próximas aos Pólos.

