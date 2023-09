Procon de Alegrete participa de reunião com a Febraban

Share on Email

O principal objetivo dessa iniciativa foi abordar questões relevantes relacionadas ao superendividamento, educação financeira, empréstimos consignados, boas práticas financeiras e as relações de consumo, temas essenciais para a saúde financeira da população e a promoção de relações mais equilibradas entre consumidores e instituições financeiras.

O diretor do Procon de Alegrete, Geferson Maidana Cambraia, representou o município nesse evento de grande importância. A reunião também contou com a presença da comitiva da Febraban, membros da Promotoria de Justiça, delegados da Polícia Civil, representantes da Universidade Franciscana de Santa Maria e representantes dos Procons de outras cidades, como Rio Grande, Carazinho e Santo Ângelo.

O encontro demonstra o comprometimento da Prefeitura de Alegrete e do Procon local em promover a conscientização financeira e a proteção dos direitos do consumidor. Essas discussões e parcerias são fundamentais para a construção de uma sociedade mais informada e preparada para lidar com questões financeiras e de consumo de forma responsável e consciente.