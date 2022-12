Educador é preso suspeito de abusar sexualmente de crianças em abrigo de Porto Alegre

Um homem de 53 anos foi preso nesta segunda-feira (26), em Porto Alegre, suspeito de abusar sexualmente de quatro crianças em um abrigo na zona norte da capital. De acordo com a Polícia Civil, ele atuava como educador e foi denunciado pela direção do local.

Segundo o delegado Arthur Raldi, o homem teria abusado de dois meninos e duas meninas com idades entre 5 e 12 anos. O suspeito não teve o nome divulgado pela polícia.

O homem será investigado pelo crime de estupro de vulnerável.

Antecedentes

A investigação policial apurou que o educador já responde a outros dois processos por abuso sexual, maus-tratos e lesão corporal. Um ocorrido entre os anos de 2015 e 2018, em Canoas, e outro entre 2020 e 2022 no mesmo abrigo, em Porto Alegre.

“Recentemente chegou ao nosso conhecimento que quatro crianças teriam sofrido abuso sexual e maus tratos por esse mesmo pai social, nesse mesmo abrigo em que a menina que revelou os fatos em maio também teria sido vítima”, diz a delegada Eliana Lopes, diretora da Divisão Especial da Criança e do Adolescente (Deca).

De acordo com a delegada Eliana, o homem foi demitido do abrigo em que trabalhava no primeiro semestre deste ano, quando vieram à tona as denúncias.

Por Pedro Trindade, g1 RS