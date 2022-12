Violento acidente entre ciclista e carro em Alegrete

Na noite desta segunda-feira(26), um ciclista de 22 anos avançou a preferencial e provocou um violento acidente, no entroncamento da Ponte Borges de Medeiros.

De acordo com a Brigada Militar, o homem de 49 anos dirigia um Siena e trafegava na Avenida Eurípedes Brasil Milano. O motorista seguia sentido Zona Leste/Centro.

Números da Brigada Militar mostram como está o índice de criminalidade em 2022

No cruzamento com a Avenida Alexandre Lisboa, o ciclista teria cortado a frente do carro sem que o condutor pudesse evitar o acidente. Com o impacto, o ciclista caiu sobre o para-brisa do veículo, que ficou destruído.

O jovem foi socorrido pelo Samu e levado à Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima. Já o motorista do carro, não se feriu.

Houve danos no carro e na bicicleta.