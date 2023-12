Educadoras de Alegrete recebem reconhecimento nacional por projeto inovador

Além disso, a Febrafite também entregou o Prêmio Tributare, reconhecendo o mérito das administrações tributárias.

O município de Alegrete teve sua participação destacada, conquistando o terceiro lugar no Prêmio Nacional de Educação Fiscal com o projeto “O Jardim dos Tributos”, idealizado pelas educadoras Patrícia Bragamonte e Sofia Farret. A iniciativa, agora parte do material pedagógico do Programa de Educação Fiscal do Rio Grande do Sul, beneficiará a Escola Alcy Vargas Cheuiche.

Brigada Militar prende motorista armado após disparos na área central

Em 1º de dezembro de 2023, as professoras Patrícia e Neffar Jaquelini apresentaram o projeto no Gabinete do Deputado Federal Márcio Biolchi, sendo também recepcionadas pelo assessor Cicero Roberto de Melo, Chefe da Assessoria de Educação Fiscal/SEFAZ-DF e Coordenador-Geral do GT 66/CONFAZ/MF. A agenda teve como objetivo conhecer o Programa de Educação Fiscal em nível nacional, divulgar os projetos do município e estabelecer parcerias para futuras ações.

A coordenadora do projeto, professora Patrícia, agradeceu ao Portal Alegretudo pela veiculação das notícias, destacando sua importância para a divulgação da Educação Fiscal. Ela também expressou gratidão ao apoio das Secretarias de Educação e Finanças, reconhecendo o valor do trabalho dos professores e servidores nas ações de Educação Fiscal no município.

A ilustradora da história, Sofia, e o Programa Estadual de Educação Fiscal, especialmente Tânia Coelho, foram reconhecidos nos agradecimentos pela incentivadora participação no Prêmio. O livro “O Jardim dos Tributos” será integrado ao material pedagógico do Programa de Educação Fiscal do Rio Grande do Sul para distribuição nas escolas do Estado.

Briga em família acaba com um casa destruída por incêndio

Em meio às congratulações, a mensagem do Secretário Executivo do RS em Brasília, Henrique Pires, destacou a relevância da conquista e incentivou a continuidade das ações que enaltecem o cenário gaúcho e brasileiro.

Na mesma ocasião, foram divulgados os vencedores da edição 2023 do Prêmio Nacional de Educação Fiscal. O destaque ficou para a ECIT Pastor João Pereira Gomes Filho (João Pessoa/PB) em primeiro lugar, seguida pela Escola Quilombola São Pedro (Santarém/PA) em segundo, e a Escola Municipal de Educação Básica Alcy Vargas Cheuiche (Alegrete/RS) em terceiro, evidenciando a diversidade e qualidade dos projetos premiados.