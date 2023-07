EEEF Santa Inês do Passo do Silvestre tem projeto escolhido e vai apresentar na Expointer

No último dia 10, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Santa Inês no Passo do Silvestre inscreveu seu projeto na SEDUC- Secretária de Educação do RS, o Projeto Produtividade e Renda”, para concorrer a uma das 15 vagas para Expointer 2023.

Quatro dias depois saiu o resultado e a escola teve seu projeto escolhido. A diretora do educandário Izabel Vieira, salienta que concorreu com projetos de todo Estado, de todas Coordenadorias de Educação do Rio Grande do Sul.

A diretora ressalta que é uma alegria imensa ter a oportunidade de poder apresentar para todo RS, um projeto tão importante do qual a comunidade é parceira.

O projeto Produtividade e Renda, tem como seu principal objetivo, proporcionar e dar condições dos pais produzirem e, de forma organizada expandir seus trabalhos com ganho e lucro, e despertar os alunos para as práticas realizadas na produção de renda da agricultura familiar e nas questões financeiras em prol da melhoria na renda das famílias.

O projeto vem sendo desenvolvido desde 2020, e acontece na escola, onde os pais expõe seus produtos: doces, salgados, agricultura e trabalhos manuais, para a comunidade e têm a organização dos alunos. Uma espécie de feira no Passo do Silvestre.

O projeto é coordenado pela professora Regina Machado e os alunos do 8° ano, e será apresentado na Expointer pela aluna Ana Carolina Cruz Carpes.

