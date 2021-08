Efeito Olimpíadas: Alegrete aguarda dinheiro do Governo Bolsonaro para pista de skate

Quem imaginaria que nas madrugadas o Brasil estaria em frente à televisão vibrando a cada manobra concluída com sucesso pelos seus skatistas.

O Brasil conquistou 3 medalhas olímpicas. Rayssa Leal, Kevin Hoefler e Pedro Barros conquistaram três pratas para o país no primeiro ano do esporte nos Jogos Olímpicos e caíram nas graças do público, abrindo discussões sobre superação, preconceito e as dificuldades de se praticar a modalidade em espaços públicos.

Com isso, o interesse pela modalidade, principalmente entre os adolescentes, já começa a surgir com mais força em todos os cantos do país, inclusive por aqui.

Em Alegrete, através da emenda parlamentar do deputado federal Henrique Fontana, conquistada depois de Audiência Pública, na qual se debateu o contexto do esporte no Município, proposta pelo então vereador Paulo Berquó, atualmente diretor da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o projeto da pista de skate está pronto e aprovado,Município depende do Governo Federal para iniciar construção de uma pista de skate A arquiteta Cathiellen Turrow projetou a obra, com apoio técnico dos próprios skatistas, como Júnior Alves, um dos principais nomes da região.

O diretor da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Paulo Berquó, enfatiza que “não tem muitos anos e o Skate era marginalizado, a ponto de ter a sua prática proibida em muitas cidades. Essa rapaziada gente boa – guris e gurias que deram um colorido inédito aos Jogos Olímpicos, espraiando sorrisos – conquistou o mundo”. Segundo ele, estamos na expectativa de inaugurar a pista de skate. “A tão polêmica e aguardada pista. Asseguro: tudo está encaminhado. Aguardamos que o Ministério da Cidadania, em Brasília, deposite um recurso conquistado com união e alegria típicas dos skatistas. O Governo Federal que cumpra a sua parte”.

O prefeito Márcio Amaral ressalta que, historicamente, a prática do skate tem sido associada diretamente à utilização de espaços públicos como ruas, praças e calçadas, caracterizando-se como uma atividade esportiva que se incorpora ao cotidiano das cidades. “Não pode haver conflitos entre usos dos espaços públicos, mas sim oferecer lugares para essa meninada praticar o skate. Isso permite a ressignificação de locais subutilizados para a prática esportiva”, destaca.

O vice-prefeito Jesse Trindade explica que “o município buscará adequação de espaços públicos abertos à prática de esportes urbanos ou de rua, atividades como a prática de skate, patins, patinetes, bicicletas, entre outras, que utilizam o espaço urbano como suporte. São elementos de uma cultura urbana, com intensas relações com outras expressões, como a cultura hip-hop, por exemplo. São formas de convívio, de relações humanas e de interação com o espaço da cidade. A presença dessa prática nos espaços públicos de Alegrete vai se tornar notável nos próximos anos. Este é nosso objetivo”.