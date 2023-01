Efipan movimenta e aquece economia da 3ª Capital Farroupilha

O 42º Efipan – Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano que inicia nesta quarta-feira (18), vai além das quatro linhas.

Um evento que aquece a economia do município. A começar pela rede hoteleira que tem 95% de sua lotação já neste primeiro final de semana de evento. Pais, famílias de atletas, empresários tem reserva para os dias de evento.

O Efipan é um torneio auto-sustentável e colabora com a economia no comércio inteiro da cidade. Desde ferragens lucram com a realização do evento.

Tem pessoal de serviço nas escolas, trabalhando nas cozinhas. São aproximadamente 30 pessoas entre cozinheiras e auxiliares. Mais o pessoal que vai trabalhar no estádio, contratados pela organização em torno de 12 pessoas entre serviços gerais, gandulas, maqueiros, motorista para entrega dos Kits Alimentação, totalizando cerca de 60 empregados em 10 dias de evento. Serviços de pintura e eletricistas foram contratados pela organização.

A geração de renda atinge em cheio vendedores ambulantes que garantem uma renda extra nessa época do ano com a venda de lanches e bebidas. Em frente ao estádio uma praça de alimentação foi montada para atender o público.

O comércio em lojas especializadas em material esportivo oferecem camisas de clubes de futebol. Chinelos, tênis e calçados esportivos. A expectativa dos lojistas é no incremento de vendas, principalmente para os estrangeiros que visitam a cidade nestes dias de eventos.