Calor de 40ºC e chuvas isoladas para o restante da semana em Alegrete

Desde a última quinta-feira (12), chuvas fortes se espalharam pelo Sul do Brasil e beneficiaram áreas produtoras do Rio Grande do Sul. Muitas localidades receberam mais de 50 milímetros. O Sul e região da Campanha foram mais beneficiados, enquanto a área Central e Fronteira Oeste registraram chuvas isoladas e fracas. Em Alegrete, nas últimas 120 horas o acumulado chegou a 32,6 mm.

No decorrer desta semana, as instabilidades mais intensas vão se concentrar sobre as áreas do extremo Norte do RS e entre Santa Catarina e Paraná, enquanto na maior parte do interior gaúcho, o tempo seco e quente vai se intensificar e predominar.

A semana que já iniciou quente será ainda mais extrema com temperaturas altas. Tempo seco com intensificação do calor. Dos 38ºC registrados no início da semana, a previsão nesta quarta-feira (18), e de que os termômetros atinjam os 40ºC.

Entre a sexta-feira e o final de semana, áreas de instabilidade vão se propagar na região e aumentam a probabilidade para ocorrências de episódios de chuva na forma de pancadas isoladas. No entanto, na quinta-feira (19), segundo a Metsul existe a previsão de 1,7mm com temperatura máxima de 38ºC. Na sexta o calor volta aumentar chegando novamente aos 40ºC.

Instabilidades no final de semana com chuvas bem isoladas e com baixos acumulados. Em Alegrete a previsão entre o sábado e o domingo é de pouco menos de 7mm. Na próxima semana o calor não dá trégua com temperaturas elevadas novamente.

Foto: Suzi Kujawinski Gonçalves