Égua de Alegrete vence Titãs da Velocidade e Porto Alegre leva o GP Abertura da Temporada

Em pouco menos de uma hora, foi conhecido os dois vencedores do GP Abertura da Temporada e do Titãs da Velocidade. A primeira batida foi para GP Abertura da Temporada no Joquey Clube de Alegrete para animais PSI adultos adquiridos em leilão. As apostas corriam contra o tempo, a medida que os finalistas desceram do paddock, um burburinho se formou em direção a cancha. A maioria se desloca após a barreira dos 300 metros, é onde eles asseguram que tudo se decide.

O Grande Prêmio de Abertura reuniu três desafiantes, Corsieiro Negro de Pelotas, El Dourada Tiger de Porto Alegre e El Capo Blade de Cruz Alta. O GP em homenagem ao Stud Dullin, teve uma final acirrada assim como foram os páreos eliminatórios. A disputa nos 450 metros foi taco a taco até o final, El Dourada Tiger cruzou a linha com um fucinho de diferença do segundo colocado. A égua de 48 kg, criação do Haras Ponta Porã, propriedade de Wilson Colombelli, de Porto Alegre, treinada pelo A. Santana e pilotada pelo J. Cardoso tinha um certo favoritismo, mas forcejou para levar o prêmio.

Em segundo, deu El Capo Blade, cavalo de 54 kg, criação da Agropecuária e Haras São Luiz, propriedade do Stud La Lucce de Cruz Alta, treinado pelo V. Moraes e pilotado pelo G. Montanha. Na terceira posição o cavalo de 50 kg representante de Pelotas, Corsieiro Negro de criação do Haras Gherar, propriedade do pelotense Joicemar Piegas, treinado pelo A. Rui e pilotado E. Alvares.

Na finalíssima do IV GP Titãs da Velocidade em homenagem ao turfista Ilario Alberton, mais um páreo acirrado na maior cancha reta do Brasil com um detalhe a parte envolvendo dois animais de propriedade do mesmo Haras.

A égua alegretense Itacuararé de criação do Haras Santa Tereza do Bom Retiro, propriedade do Haras Água Viva de Alegrete, treinada pelo S. Lopes, e pilotada pelo G. Santos venceu com pouco mais de meio corpo e levou uma premiação estimado em R$ 311 mil. O segundo colocado foi o cavalo Urano Negro de criação do alegretense Homero Tarrago Filho, também de propriedade do Haras Água Viva de Alegrete.

O anfitrião Nilton Carlesso do Jockey Club e Carla Carlesso, organizadores do evento reafirmam o trabalho enaltecendo a cidade de Alegrete que recebeu num final de semana visitantes de várias partes do Brasil e aqueceu a economia do município. A família Carlesso agradece aos participantes e a comunidade que prestigiou as provas em mais um evento no Jockey Club de Alegrete e resume o final de semana em uma só palavra – sucesso.

Fotos: Canchareta – Roque Massariol e PAT