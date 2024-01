Égua Feiticeira, de Alegrete, vence Grand Prix de aniversário de São Francisco de Assis

Share on Email

No último dia 4, durante as comemorações do aniversário da cidade de São Francisco de Assis, a égua “Feiticeira” da cidade de Alegrete se destacou ao vencer o Grand Prix (GP) de corrida, em uma emocionante disputa que atraiu a atenção dos presentes.

O animal, de propriedade do alegretense Tiago Almeida, foi preparado para o evento pelo veterinário Alex Nasiniak e treinado por Cleber Rodrigues, com a ajuda de Ronaldo Ferrugem como auxiliar.

O jóquei responsável pela condução impecável de Feiticeira foi W. Barros, que mostrou habilidade e destreza ao longo da competição. A corrida contou com a participação de quatro competidores, cada um buscando a vitória no GP que celebrou o aniversário da cidade.

O treinador Cleber Rodrigues expressou sua satisfação com o desempenho da égua e a dedicação da equipe envolvida: “Foi uma corrida incrível, e Feiticeira mostrou toda a sua força e velocidade. Estamos muito contentes com a vitória e a contribuição de cada membro da equipe.”

Além disso, o proprietário Tiago Almeida destacou o orgulho de representar Alegrete na competição e expressou sua gratidão pelo trabalho conjunto que levou à vitória da égua. “É uma honra ver Feiticeira se destacando e trazendo essa vitória para nossa cidade. Todos na equipe fizeram um trabalho excepcional”, disse Almeida.

Com o veterinário Alex Nasiniak garantindo o bem-estar e saúde do animal e a equipe trabalhando em sintonia, a vitória de Feiticeira no GP Cidade de São Francisco de Assis se tornou um marco para todos os envolvidos.