ESF da Vila Nova é a unidade da Rede Bem Cuidar RS em Alegrete

Esse ano a Rede bem cuidar da Secretaria da Saúde do Estado será realizada em Alegrete na ESF Vila Nova. O eixo a ser trabalhado pelas equipes dessa unidade de saúde, como em todas as outras do RS, em 2024, será a área materno- paterno infantil. Uma média de 8 mil reais por mês setá repassado à unidade que vai atuar na Rede Bem Cuidar no Município. Todas as ações são para fortalecer as políticas públicas de bem assistir pacientes na área definida em cada ano. A ESF da Vila Nova é a de maior abrangência em Alegrete, com mais de 10 mil usuários.

A Rede Bem Cuidar RS tem os seguintes objetivos:

Construir estratégias para o enfrentamento dos novos desafios impostos pela pandemia de Covid-19, a partir das demandas do território vivenciadas pelos usuários; estimular a construção de ambientes favoráveis à promoção do cuidado humanizado; mapear e estabelecer conexões de valor na comunidade, no município e na região, para a incubação de inovação e tecnologia; induzir a melhoria das práticas de saúde e o cuidado para o envelhecimento saudável, impactando na melhoria da qualidade de vida da população gaúcha em todas as idades; elaborar de forma ascendente ações que priorizem o compartilhamento de saberes, a valorização das singularidades de cada território, a participação social na análise e tomada de decisões e o fortalecimento da participação social e fomentar as relações de confiança, compromisso e vínculo entre usuários, trabalhadores e gestores, condição fundamental para concretizar os princípios da integralidade.

Ações previstas:

A cada ciclo, a equipe RBC/RS desenvolverá um conjunto de ações previstas para qualificação dos processos de trabalho e de assistência em saúde ofertada à população. As ações estão organizadas em quatro eixos estratégicos transversais: