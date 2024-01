Indivíduo é denunciado por importunação sexual; todas as vítimas são menores

Share on Email

Na noite de ontem(6), a reportagem do PAT recebeu diversos prints e informações, relatando ações de um indivíduo que tem enviado mensagens a adolescentes entre 11 e 16 anos. Os registros incluem diversas conversas que expõem o nome, endereço e fotos do suspeito.

Nos prints, o indivíduo chega a oferecer dinheiro para que as meninas, todas menores de idade, concordem em manter contato com ele. Além disso, há relatos de envio de fotos provocantes e situações em que o suspeito teria tocado partes do corpo das adolescentes, inclusive em locais públicos.

A reportagem buscou informações junto à delegacia de polícia a respeito de possíveis ocorrências relacionadas ao caso. Contudo, devido à greve dos delegados, não foi possível obter detalhes sobre eventuais registros ou investigações em andamento.