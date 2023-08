Ela se incumbiu da nobre missão de ser pai e mãe de Otávio

Aline relatou à redação do PAT, que sua vida é resumida em viver para o bem estar do filho. Otávio tem paralisia cerebral que afeta de maneira significativa seus movimentos e ações no modo de viver; o jovem de 15 anos, vive numa cadeira de rodas e apresenta diversas limitações.

A mãe relata que o jovem realiza diversas sessões de fisioterapia durante a semana. Ela salienta a importância da APAE no auxílio do tratamento do seu filho,” essas ajudas de algumas instituições são de grande valia para a saúde do Otávio”, disse Aline.

A mãe comenta que sua vida é completa por esse “anjo”, essa parceria com meu filho eu não troco por nada, somos muito amigos, é cumplicidade de mãe, pai e filho, disse emocionada Aline. Ela ressalta que Deus dá forças para ela e Otávio seguir sempre firmes e nunca desistirem dos desafio da vida.

Fotos: reprodução