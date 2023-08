Santa Casa intensifica incentivo ao aleitamento materno

Nesse mês de agosto, são intensificadas ações de incentivo à amamentação. O nome Agosto Dourado é uma referência a qualidade ouro do leite materno.

Conforme a enfermeira Caroline Dorneles Trindade, do Serviço de Controle de Infecção da Santa Casa, o leite é o primeiro imunizante oferecido ao bebê e extremamente natural. “Para as mães, proporciona redução do risco de câncer de mama e ovários”. Ela destaca ainda a praticidade do ato de amamentar. “A amamentação é altamente sustentável, o leite está sempre pronto e na temperatura ideal e proporciona que o bebê tome o leite materno diretamente no seio da mãe, além de garantir, entre outros benefícios, a redução do risco de doenças para a criança”.

Para auxiliar e orientar as mães, nos dias 3 e 4 de agosto, a Santa Casa promoveu o V Encontro de Aleitamento Materno, seguindo a tema escolhido para o Agosto Dourado neste ano que é “Apoie a amamentação: faça a diferença para mães e pais que trabalham”. O foco da campanha é a amamentação e o emprego/trabalho, mostrando o impacto da licença remunerada e do apoio no local de trabalho. Para a médica pediatra e neonatologista Marilene Campagnolo, o leite materno é considerado padrão ouro na alimentação e o tema deste ano reforça a importância do aleitamento e da alimentação até os 6 meses, com o leite materno exclusivo. “Como muitas mães voltam ao trabalho, é preciso que tenham um apoio e toda uma estrutura, para que esse retorno ao trabalho permita que se mantenha a alimentação dos bebes”.

Carro bate em moto e motorista foge do local sem prestar socorro

É importante que as informações cheguem até governos, formuladores de políticas, locais de trabalho, comunidades e pais, “que desempenham papéis fundamentais no fortalecimento das famílias e na manutenção de ambientes favoráveis à amamentação na vida profissional”, afirma Marilene.

O encontro, realizado na Santa Casa, iniciou com uma palestra, ministrada pela psicóloga mestre em educação superior, Charlene Machado, sobre os direitos da mãe que trabalha e a amamentação.

Homofobia| Artista LGBTQIAPN+ de Livramento estuda ação coletiva na justiça contra internautas de Alegrete

Na sequência, Marilene Campagnolo, juntamente com a ginecologista e obstetra Nilva Perez, comandaram uma mesa redonda sobre os desafios e as perspectivas da amamentação na prematuridade.

Também foram realizadas oficinas e atividades práticas de incentivo à amamentação. As orientações foram apresentadas pela enfermeira Sandra Ost Rodrigues, mestre em saúde coletiva; pela fonoaudióloga Vanessa Carivalli e pela enfermeira Nathalia Nascimento.